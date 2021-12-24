СК возбудил дело из-за массового заболевания учеников в школе в Брянской области

ТАСС, 24 декабря. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как около 30 учеников начальных классов школы в Гордеевском районе в Брянской области обратились за медпомощью с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Поступило сообщение об обращении 23 декабря за медицинской помощью в лечебное учреждение нескольких учащихся различных классов МБОУ "Гордеевская СОШ". По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в школе совместно с санитарными врачами проведен осмотр, получены образцы для экспертиз, анализируются медицинские документы, а также допрашиваются свидетели и очевидцы.

Как сообщили ТАСС в региональном департаменте образования, около 30 учащихся начальной школы обратились в четверг за медпомощью. "Это легкая форма, никто не госпитализирован. Все дома на амбулаторном лечении", - добавили в сообщении, отметив, что, по предварительным данным, речь идет о кишечной инфекции.