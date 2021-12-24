Из колонии в Волгограде сбежали двое заключенных

ВОЛГОГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Волгограде. Информацию о побеге ТАСС подтвердил представитель УФСИН по Волгоградской области.

"У нас двое осужденных из колонии-поселения №3 сбежали, ведется розыск совместно с полицией. Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корней 2002 года рождения", - сказал собеседник агентства, добавив, что более подробная информация о сбежавших появится позже.

В пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области добавили, что Вязовиков осужден в Краснодаре в октябре 2020 года за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Корней осужден в июне 2021 года в Армавире за кражу и приговорен к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

"По факту побега осужденных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ", - сказали в пресс-службе.