Виновным в убийстве замдиректора горэлектросетей Орска назначили от семи до 19 лет колонии

ОРЕНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Суд Орска вынес в пятницу приговор по уголовному делу об убийстве заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "Оренбургэнерго" Дмитрия Шевелева и похищении человека, назначив троим фигурантам дела семь, 18, 19 лет и один месяц лишения свободы соответственно. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"На основании вердикта суда присяжных о виновности подсудимых по всем пунктам предъявленного обвинения и отсутствии оснований для снисхождения судом фигурантам назначены наказания в виде 19 лет и одного месяца, 18 лет и семи лет лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому фигуранту назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы после отбытия основного", - сказано в сообщении.

Вердикт о виновности фигурантов дела в организации и руководстве исполнением убийства по найму, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, собственно убийстве по найму, грабеже, вымогательстве, похищении человека и незаконном обращении с оружием вынесли присяжные.

Следствие и суд при этом установили, что 38-летний житель города Орска из личной неприязни и мести к Дмитрию Шевелеву, занимавшему с 2009 года должность заместителя директора по реализации и развитию услуг Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго", организовал и спланировал его убийство другим человеком за материальное вознаграждение. Как уточняется в сообщении, причиной стало выполнение Шмелевым на высоком профессиональном уровне служебных обязанностей. По данным следствия, он занимался выявлением и пресечением всех фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, хищения либо ненадлежащего учета электроэнергии на территории Орска.

"В качестве исполнителя преступления обвиняемый привлек 32-летнего родственника, которого он снабдил необходимой информацией, оружием, лично доставил к месту совершения преступления, а также пообещал материальное вознаграждение в виде доли в принадлежащих ему автосервисе и автостоянке", - объясняется в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, Шевелев был убит из охотничьего обреза в подъезде жилого дома по улице Короленко, 17/1, в Орске 4 марта 2019 года. В ходе расследования уголовного дела были установлены подозреваемые, совершившие убийство. 28 мая этого года были задержаны 31-летний ранее неоднократно судимый местный житель и 32-летний предприниматель. Следователи получили доказательства их причастности к совершению особо тяжкого преступления.