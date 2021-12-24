Второй за день самолет в России подал сигнал тревоги в полете

ТАСС, 24 декабря. Пассажирский самолет Краснодар - Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете, в данный момент он совершил благополучную посадку в Пулково. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Самолет рейсом Краснодар - Санкт-Петербург совершил благополучную посадку в аэропорту Пулково", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Airbus A319 подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью. Он не менял курс и высоту.

Это второй за сутки пассажирский самолет в РФ, подавший сигнал тревоги. Ранее самолет Саратов - Москва спустя полчаса после вылета подал сигнал тревоги. В настоящее время он сел в аэропорту Домодедово.

В новость внесены изменения (16:00 мск) - добавлена информация о совершенной посадке.