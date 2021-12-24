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В астраханской больнице перекрыли доступ кислорода в блок учреждения, где произошел пожар

По словам главврача больницы Артура Саркисяна, аппараты в медучреждении функционируют в штатном режиме

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты перекрыли доступ кислорода в блок инфекционной больницы Астрахани, где произошел пожар. Аппараты в госпитале работают в штатном режиме, доложил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину в пятницу главврач больницы Артур Саркисян.

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"У нас отдельная рамка на госпиталь, кислород туда (на второй этаж) поступает. Сюда (в горевший блок - прим. ТАСС) кислород перекрыт полностью", - сказал Саркисян, видео с которым опубликовано на странице Бабушкина в Instagram.

Как сообщил глава управления МЧС по региону Алексей Мурзин, опасность полностью ликвидирована, аппараты работают в штатном режиме.

Губернатор поручил проработать предложения по поддержке семей погибших на пожаре, а также проанализировать состояние здания. "[Нужно] оценить, в состоянии ли оказывать помощь больным", - сказал глава региона.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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