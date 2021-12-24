На территории одной деревни в Марий Эл власти ввели карантин по АЧС

ТАСС, 24 декабря. Карантин из-за обнаружения очагов африканской чумы свиней (АЧС) введен на территории деревни Семеновка в Марий Эл, в которой проживает более 200 человек. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Евстифеев в пятницу.

"Установить с 24 декабря 2021 года до принятия решения об отмене ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на отдельной территории деревни Семеновка Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл", - говорится в документе.

В документе сказано, что эпизоотическим очагом определена территория подсобного хозяйства в деревне.

На время действия карантина запрещается лечение больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить животных, за исключением вывоза вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней. В деревне запрещается проведение ярмарок и выставок.

Ранее Глава региона Александр Евстифеев сообщал, что на проведение мероприятий, связанных с ликвидацию последствий АЧС из резервного фонда правительства Марий Эл в 2021 году было выделено 10 млн рублей.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо. Кроме того, могут увеличиваться его разновидности.