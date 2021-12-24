Прокуратура обжаловала решение суда об условном сроке отцу экс-директора ФБК Жданова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Прокуратура подала апелляцию на решение суда об условном сроке для Юрия Жданова - отца бывшего директора ФБК (признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Воронин.

"Прокуратура подала апелляционное представление на приговор отцу Жданова Юрию. По подсудности ее рассмотрит суд Ненецкого автономного округа", - сказал он.

Ранее Юрий Жданов был приговорен к трем годам условно за мошенничество и освобожден в зале суда. До приговора он находился под стражей.

Воронин опубликовал фотографию части текста судебного решения, согласно которому Юрию Жданову также назначен двухлетний испытательный срок. На время апелляционного периода он будет находиться под подпиской о невыезде, после вступления приговора в силу Жданову будет запрещено менять постоянное место жительства без предварительного уведомления госорганов, ему также необходимо периодически являться на регистрацию. Ранее прокуратура требовала для него наказания в виде трех лет колонии. Приговор вынес суд в Нарьян-Маре.

Обвинительное заключение

Как следует из обвинительного заключения, у Юрия Жданова, который был зампредседателя жилищной комиссии в рабочем поселке Искателей в НАО, "возник преступный умысел, направленный на незаконное отчуждение жилого помещения <…> в пользу депутата Искательского поселкового совета Ветровой Ю. А., являющейся также постоянным членом жилищной комиссии администрации муниципального образования". По мнению следователя, Жданов состоял с Ветровой и ее матерью "в близких и дружеских отношениях". В 2019 году, зная о том, что Ветрова незаконно включена в списки граждан, имеющих право на получение жилья, он провел заседание жилищной комиссии при отсутствии самой Ветровой и еще двух членов комиссии и подписал протокол о решении выделить квартиру. Затем, по данным СК, вышестоящие чиновники местной администрации на основании данного протокола выделили Ветровой и ее сыну квартиру площадью более 50 кв. м и стоимостью более 2,5 млн рублей. В документе отмечается, что чиновники не были осведомлены о намерениях Жданова. Таким образом, по версии следствия, Юрий Жданов совершил служебный подлог и мошенничество в особо крупном размере. Юрий Жданов свою вину не признает.