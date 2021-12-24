Суд оправдал экс-депутата Ярославской облдумы, обвинявшегося в покушении на мошенничество

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля в пятницу оправдал бывшего депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина, обвинявшегося в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Приговором Кировского районного суда Ярославля от 24 декабря 2021 года Павел Дыбин признан невиновным и оправдан по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с отсутствием состава преступления", - проинформировали в пресс-службе.

Гособвинение запрашивало для Дыбина наказание в виде трех лет лишения свободы. Как сообщил ТАСС адвокат подсудимого Артем Иванчин, Дыбин привел доводы в отношении своей невиновности и попросил суд об оправдании. "Защита горячо приветствует сегодняшнее решение Кировского суда, которым Павел Викторович полностью реабилитирован. Законность, обоснованность и справедливость оправдательного приговора не вызывает никаких сомнений", - сказал Иванчин.

Ранее в отношении Дыбина было возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере"). Позднее следствие переквалифицировало обвинение на ч. 3 ст. 30 ("Покушение на преступление"), ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Дыбин полгода провел в СИЗО, в ноябре 2018 года Кировский районный суд отпустил его из-под стражи под залог по ходатайству следствия, размер залога составил 2 млн рублей.

Дыбин с 2000 года являлся учредителем группы компаний "Микрон". По данным следствия, он получил от представителя коммерческой организации более 1,4 млн рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в аукционах, проводимых агентством по муниципальному заказу ЖКХ, и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов.