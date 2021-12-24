Информация о минировании школы в Балашихе оказалась ложной

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты не нашли взрывных устройств в школе для детей-инвалидов в подмосковной Балашихе, откуда был эвакуирован персонал из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Здание проверено, взрывных устройств не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что СОШ №8 в Балашихе для детей с ограниченными возможностями здоровья, проверяется после сообщения о заложенном в ней взрывном устройстве. Было эвакуировано восемь человек персонала, занятий в школе сегодня не проводилось.