Движение полностью перекрыли на ЦКАД в Подмосковье после ДТП с двумя фурами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Два грузовика столкнулись на 28-м км ЦКАД в Подмосковье, движение полностью перекрыто. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, образовалась многокилометровая пробка.

"На 28-м км ЦКАД (Дмитровский городской округ) произошло столкновение двух грузовых автомашин "Скания", в результате которого полностью перекрыто внешнее движение и образована многокилометровая пробка", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что пострадавших в ДТП нет. На месте аварии работают сотрудники ДПС и экстренные службы, ее обстоятельства устанавливаются.