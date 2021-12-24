Главу петербургской станкостроительной компании задержали по подозрению в мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Балтийской промышленной компании и завкафедрой в Санкт-Петербургском политехническом университете Диана Каледина задержана по подозрению в хищении не менее 1 млн рублей. По данным следствия, в 2016 году БПК поставила заказчику под видом российского станка китайский по завышенной стоимости. О продлении срока задержания на трое суток сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Диане Калединой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что осенью 2016 года Каледина совместно с другими лицами из числа сотрудников и руководителей ЗАО "Балтийская промышленная компания" организовала заключение договора с АО "НПП "Сигнал" на поставку универсального фрезерного станка с ЧПУ марки F.O.R.T. российского производства. Стоимость оборудования составила 14,9 млн рублей. Затем в нарушение условий договора Каледина с соучастниками поставили заказчику станок иностранного производства под видом отечественного. На него была нанесена соответствующая маркировка и изготовлена необходимая документация. Получив деньги, фигуранты, как считают следователи, завладели разницей в стоимости оборудования в сумме не менее 1 млн рублей.

СМИ со ссылкой на адвокатов Калединой сообщали о том, что она была задержана в Москве, после чего доставлена в Петербург. Женщина не признает вину. В пресс-службе петербургских судов уточнили, что срок задержания подозреваемой продлен для предоставления дополнительных документов, подтверждающих ее причастность к преступлению.

АО "Балтийская промышленная компания" было основано Дианой Калединой в 2002 году, изначально занималось модернизацией, обслуживанием и поставками металлообрабатывающего оборудования. С 2013 года открыто производство станков под торговой маркой F.O.R.T. (Force, opportunities, russian technologies). В Институте машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Каледина заведует базовой кафедрой "Конструкторско-технологические инновации в машиностроении".