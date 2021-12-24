Число пострадавших в ДТП с поездом и автобусом на Алтае выросло до девяти

БАРНАУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших пассажиров автобуса, столкнувшегося с грузовым поездом в Алтайском крае, выросло до девяти человек, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные краевого Минздрава.

Грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом в Алтайском крае вечером в пятницу на участке железной дороги Кулунда - Табуны. По данным краевой прокуратуры, пострадали в ДТП семь человек, всего в автобусе находились 16 человек. В Минздраве региона ранее сообщали о пяти пассажирах автобуса, которых доставили в состоянии средней степени тяжести в больницу.

"По уточненным данным Минздрава Алтайского края, пострадали пять человек, они доставлены в Кулундинскую ЦРБ. Госпитализированы трое человек, один из них - подросток. Также четыре человека обратились в Славгородскую ЦРБ. Их осмотрели врачи - оказана амбулаторная помощь и даны консультации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, таким образом, всего в ДТП пострадали девять человек. Среди пострадавших - двое подростков 2005 и 2006 годов рождения. Один из них госпитализирован. "Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Двум пациентам проводятся необходимые диагностические процедуры. По их результатам решится вопрос о госпитализации", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом.