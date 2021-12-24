Смоленский суд назначил домашний арест фигуранту дела об оскорблении памяти ветерана

ТАСС, 24 декабря. Суд отправил под домашний арест жителя Смоленской области, который подозревается в размещении в интернете информации, оскорбляющей память ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). По данным пресс-службы прокуратуры Смоленской области, фигурант в одной из социальных сетей оставил комментарии под публикацией с портретом ветерана Великой Отечественной войны на фасаде школы №22 в Смоленске. Отмечается, что его высказывания выражают явное неуважение к памятным датам России и унижают честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны.

По данным нескольких СМИ, речь идет о блогере Алексее Червякове, который является администратором группы "Сафоновские ведомости" в социальных сетях и участником других смоленских пабликов. Личность задержанного следственные органы на данный момент не раскрывают.