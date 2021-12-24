На ректора спортвуза в Смоленске завели дело за размещение незаконной майнинговой фермы

ТАСС, 24 декабря. Ректор Смоленского госуниверситета спорта Георгий Грец, арестованный по подозрению в растрате более 1,5 млн рублей, стал фигурантом второго уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Оно возбуждено в связи с хищением электроэнергии обнаруженной в вузе майнинговой фермой, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В отношении ректора Смоленского государственного университета спорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ректор вуза в личных целях разрешил разместить на территории образовательного учреждения контейнер с оборудованием, осуществляющим добычу криптовалют. Майнинговая ферма действовала с сентября 2019 по 16 декабря 2021 года. "В результате противоправных действий ректора указанным оборудованием с момента подключения до 16 декабря 2021 года была потреблена электроэнергия на общую сумму свыше 4,2 млн рублей", - отметили в пресс-службе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по Смоленской области, в результате незаконного подключения указанного объекта к сетям электроснабжения университета было потреблено более 3 млн кВт электроэнергии.

Ранее Греца арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Незаконное присвоения или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). По версии следствия, он совместно с директором подразделения вуза с июня 2020-го по июнь 2021 года похитили более 1,5 млн рублей. Из них около 800 тыс. рублей были незаконно переведены на счета аффилированной фирмы за фактически невыполненные работы по ремонту. Также на счета этой фирмы перечислялись 600 тыс. рублей сверх ранее заключенного госконтракта, на эти деньги в дальнейшем было приобретено сантехническое оборудование для установки в доме Греца.