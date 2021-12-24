В одном из тиров Томска обнаружили тела двух человек

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Тела двух людей обнаружены в одном из тиров в Томске. По данному факту сотрудниками следственного управления СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления.

"В одном из тиров Советского района города Томска обнаружены тела двух людей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). На месте работают следователи и руководитель следственной группы по Советскому району", - сказала собеседница агентства.

По информации источника в экстренных службах, в стрелковом клубе погибли инструктор и посетитель.