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В одном из тиров Томска обнаружили тела двух человек

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Тела двух людей обнаружены в одном из тиров в Томске. По данному факту сотрудниками следственного управления СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления.

"В одном из тиров Советского района города Томска обнаружены тела двух людей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). На месте работают следователи и руководитель следственной группы по Советскому району", - сказала собеседница агентства.

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