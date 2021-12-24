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В Калмыкии сотрудника колонии подозревают в превышении полномочий

По информации следователей, мужчина продал осужденному мобильный телефон за 4 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Калмыкия, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ "Исправительная колония №2" по факту превышения им своих должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, 30 октября подозреваемый реализовал осужденному, отбывающему наказание в исправительном учреждении, мобильный телефон за денежное вознаграждение в сумме 4 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Мобильный телефон следователем изъят, в нем обнаружены сведения, указывающие на его принадлежность сотруднику колонии. Подозреваемый признался в продаже телефона и дал изобличающие себя показания, добавили в пресс-службе ведомства.

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