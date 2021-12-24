Суд приговорил к шести годам лишения свободы организатора покушения на раввина на Кубани

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара приговорил к шести годам колонии за организацию покушения на убийство главного раввина Краснодарского края местную жительницу, которая является членом организации "Граждане СССР", сообщает в пятницу пресс-служба краевой прокуратуры.

"Суд вынес обвинительный приговор в отношении организатора покушения на убийство главного раввина Краснодарского края. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало о возбуждении уголовного дела об организации покушения на убийство главного раввина края, совершенного группой лиц по мотивам политической, идеологической, национальной и религиозной ненависти. По версии следствия, в 2020 году лица, являющиеся членами движения "Граждане СССР", спланировали убийство руководителя еврейской общины иудейской религиозной организации Краснодарского края, пообещали исполнителю денежное вознаграждение, передали ему оружие для убийства. Исполнителем выступил оперативный сотрудник ЦПЭ ГУ МВД России по краю, убийство было инсценировано, сделаны фотографии для заказчиков, организаторов задержали.

В пресс-службе регионального управления СК РФ журналистам добавили, что отбывать наказание организатор будет в колонии общего режима.