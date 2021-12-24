Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в ДТП с участием четырех машин в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Фельдшер и водитель бригады скорой помощи пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей, они доставлены в больницу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и фельдшер автомобиля скорой помощи, которые доставлены в медицинское учреждение", - сообщила пресс-служба.

По данным полиции, около 15:55 мск в Воронеже на проспекте Патриотов столкнулись четыре автомобиля: "Газель 325640" (скорая помощь) под управлением 50-летнего воронежца, Hyundai i30 под управлением 26-летней местной жительницы, Chevrolet Niva с 67-летним водителем из Воронежа, Lada Largus с 42-летним воронежцем за рулем. По предварительным данным, "Газель" разворачивалась влево и столкнулась на встречке с автомобилем Hyundai i30, после чего его отбросило на Chevrolet Niva. А "Газель" от удара врезалась в стоящую рядом Lada Largus. "Сотрудники полиции проводят проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия с выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.