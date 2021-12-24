СМИ: на юге Франции женщина пыталась таранить автомобили и наехать на пешеходов

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Французская полиция задержала на юге страны 34-летнюю женщину, которая на автомобиле пыталась протаранить несколько других машин на дороге. Об этом сообщает в пятницу газета Le Figaro.

Инцидент произошел в среду примерно в 14:40 по местному времени (16:30 мск). По информации издания, незадолго до происшествия несколько автомобилистов обратились в полицию с сообщением о странном поведении женщины, которая молилась на обочине дороги рядом со своим автомобилем, припаркованным в опасном месте возле обрыва на перевале Жинест. Завершив ритуал, она села за руль и попыталась протаранить другие машины на дороге.

Один из автомобилистов решил, что она хочет съехать с обрыва, и вышел из своей машины, чтобы попытаться вразумить женщину. Однако, по его словам, в этот момент она с кем-то говорила по громкой связи. Когда он приблизился к ее окну, мужчина, с которым она общалась, приказал ей "нажать, если он подойдет". После этого женщина попыталась задавить подошедшего автомобилиста, но ей это не удалось.

К этому моменту на место прибыл наряд полиции. Во время задержания 34-летняя Асма Б. держала в руке Коран. Она также хвасталась тем, что у нее есть связи среди террористов и она "хорошо действовала". В конечном счете ее госпитализировали в психиатрическую клинику. В 2019 году женщина уже проходила курс лечения в психиатрической больнице коммуны Лимож из-за "бредового и параноидального" состояния, в котором она тогда, по словам врачей, пребывала.

Сейчас власти пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что Асма Б. уже попадала в поле зрения правоохранительных органов в связи с "преднамеренным причинением ущерба имуществу", однако не состояла на учете Главного управления внутренней безопасности.