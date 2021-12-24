Сына экс-спикера парламента Дагестана приговорили к году колонии за избиение депутата

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы приговорил сына бывшего председателя Народного собрания Республики Дагестан Данияла Шихсаидова к одному году и месяцу колонии-поселения по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом в пятницу сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

По данным источника в правоохранительных органах Дагестана, Шихсаидов был задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по ст. 112 УК РФ. Согласно материалам дела, Шихсаидов и неустановленные лица подозревались в избиении 1 июня депутата Айнутдина Зиявутдинова на центральной площади Махачкалы у Дома профсоюзов. "Советский районный суд Махачкалы постановил признать Шихсаидова Данияла Хизриевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ и назначить ему наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. При назначении наказания суд учел данные о его личности, наличие детей и активное способствование расследованию уголовного дела", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в срок отбывания наказания Шихсаидову зачтено время его задержания и нахождения под стражей с 9 июня 2021 года по день вынесения данного приговора суда из расчета соответствия одного дня нахождения под стражей двум дням отбывания наказания в колонии-поселении. "В связи с зачетом срока содержания под стражей освободили от отбывания наказания в связи с его отбытием. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию", - добавила глава пресс-службы.