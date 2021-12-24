Обыски прошли у депутата Тульской облдумы Бороненко по делу о мошенничестве

ТАСС, 24 декабря. Сотрудники Cледственного комитета в пятницу провели обыски в доме депутата Тульской областной думы Александра Бороненко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи провели в Туле у депутата Тульской облдумы от "Единой России" Александра Бороненко обыски в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Дело возбуждено СУ СК России по Тульской области", - сказал собеседник агентства, не уточнив процессуальный статус парламентария.

Как следует из открытых данных, Бороненко в разное время занимал руководящие должности в ООО "Айтирустор.ком" и ООО "Айтирусторгеймс", был заместителем начальника методического центра АО "Газпром газораспределение Тула". Несколько лет он являлся координатором всероссийского молодежного образовательного форума "Селигер".

В сентябре 2019 года был избран депутатом Тульской городской думы 6-го созыва.