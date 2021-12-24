Фигурист Соловьев сообщил, что его состояние стабилизировалось

ТАСС, 24 декабря. Избитый олимпийский чемпион в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрий Соловьев сообщил, что находится в стабильном состоянии. Об этом фигурист написал на своей странице в Instagram .

Соловьев был избит 21 декабря около караоке-клуба в центре Москвы. После нападения его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт.

"Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам. Низкий поклон всем, кто сейчас рядом. Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное", - написал Соловьев.

"Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители, моя благодарность вам безгранична. Ваша поддержка, любовь дают мне силы бороться. Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность. Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня", - добавил он.

Соловьеву 32 года, он становился победителем Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Пхёнчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.