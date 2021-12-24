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На юге Мексики перевернулся междугородний автобус

Погибли трое, восемь пострадали

МЕХИКО, 24 декабря. /ТАСС/. Междугородний автобус компании ADO перевернулся в пятницу на трассе в муниципалитете Ночистлан в штате Оахака на юге Мексики. Жертвами ДТП стали по меньшей мере три человека, еще восемь получили травмы, сообщило новостное агентство Quadratin.

По его данным, причиной трагедии стало столкновение с другим автомобилем. Все погибшие, в том числе один ребенок, были членами одной семьи из штата Сакатекас. Сведений о состоянии пострадавших в ДТП обнародовано не было.

Сотрудники региональной прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств автокатастрофы.

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