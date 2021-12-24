Суд в Брянской области арестовал подозреваемого в убийстве и покушении на убийство

ТАСС, 24 декабря. Суд в Брянской области заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство во время стрельбы в Рогнединском районе, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следователи в Брянской области возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а также ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") после стрельбы, произошедшей 20 декабря в Роднегинском районе. Жителя Брянской области, подозреваемого в убийстве мужчины и ранении женщины, 21 декабря задержали в городе Верея.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, вечером 20 декабря житель Брянской области, имея при себе охотничье ружье, из личной неприязни дважды выстрелил в хозяина частного жилого дома в селе Осовик Рогнединского района. В тот же день он приехал в поселок Рогнедино, где у магазина несколько раз выстрелил в местную жительницу - индивидуального предпринимателя, после чего скрылся. Женщина была госпитализирована.