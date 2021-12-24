Уголовное дело возбудили по факту гибели при пожаре двух детей в Вологодской области

ВОЛОГДА, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара. Он произошел в пятницу в частном жилом доме поселка Вожега, где проживала многодетная семья, сообщило следственное управление СК РФ по области.

"Харовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Вологодской области в связи с обнаружением тел двух детей в частном доме после произошедшего пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, возгорание произошло в пятницу около 16:00 в жилом доме поселка Вожега, в котором проживала многодетная семья. На момент происшествия в доме находилась супружеская пара с дочерью и внучкой. После начала пожара взрослым удалось спастись, тела двух девочек, 2018 и 2020 годов рождения, были обнаружены спасательными подразделениями МЧС при ликвидации пожара.

Сейчас работа сотрудников территориального следственного отдела на месте пожара продолжается. Следствием будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии, а также причины и условия, приведшие к гибели детей.

По информации ГУ МЧС по области, открытое горение было ликвидировано около 18:00, причина пожара устанавливается.