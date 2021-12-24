Десятимесячный ребенок и его мать погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Два человека, в том числе десятимесячный ребенок, погибли в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области, еще один человек получил незначительные травмы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"ДТП произошло 24 декабря около 15:00 (13:00 мск) на 238-м км дороги Екатеринбург - Тюмень в Талицком районе. За рулем Renault Logan был 32-летний мужчина, который потерял управление автомобилем, его машину занесло, из-за чего автомобиль врезался в опору электроосвещения, после чего Renault съехал с дороги и опрокинулся. Водитель получил незначительные травмы, но его пассажиры, 25-летняя супруга и десятимесячный ребенок, погибли. В машине находился также четырехлетний мальчик, он не получил повреждений", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области, мужчина ездил в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, чтобы встретить жену и детей, а затем вернуться домой в Тюмень. Автоинспекторы выясняют прочие обстоятельства ДТП.