Раздетого десятилетнего ребенка с особенностями развития нашли в автобусе в Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 декабря. /ТАСС/. Десятилетнего ребенка с особенностями развития, который был одет не по погоде, обнаружили одного в автобусе в Нижневартовске в ХМАО. По данному факту полиция проводит проверку, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе УМВД по ХМАО.

"Десятилетнего мальчика обнаружили в автобусе одетым не по погоде (в нижнем белье, летней обуви и куртке). Личность ребенка установлена, у него имеются особенности в развитии, мальчик состоит на учете в медучреждении, его и его семью хорошо знают сотрудники полиции Нижневартовска, семья является благополучной. По данному факту сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе УМВД по ХМАО, десятилетний мальчик оставался с дедушкой дома, пока мама с папой были на работе. Дедушка уснул, ребенок собрался вышел, затем сел в автобус, водитель и кондуктор позвонили в дежурную часть, увидев его. Сотрудники полиции доставили ребенка в отдел, он не получил никаких травм, связанных с воздействием низкой температуры воздуха.