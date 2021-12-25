Число погибших мигрантов у острова Парос достигло 13

АФИНЫ, 25 декабря. /ТАСС/. Число погибших мигрантов у греческого острова Парос достигло 13, спасены 63 человека. Об этом сообщила в субботу газета "Прото тема" со ссылкой на информацию от спасателей.

"По меньшей мере 13 погибших и 63 спасенных - таковы на данный момент данные о новом кораблекрушении, произошедшем в пятницу вечером недалеко от Пароса, когда по неизвестным причинам перевернулась и затонула парусная лодка, на борту которой находились 80 человек", - отмечает издание.

Афинское Македонское агентство новостей (AMNA) сообщило в пятницу о спасении 57 мигрантов с этого парусника у острова Парос и об обнаружении тел двух погибших.

Это уже третий случай за минувшие сутки, когда греческим властям приходится заниматься крупными группами нелегальных мигрантов. В пятницу утром Береговая охрана Греции сняла со скалистого островка Прасониси к северу от греческого острова Андикитира в Ионическом море 90 нелегальных мигрантов, которые там оказались после крушения парусника в четверг. После длительных поисков в воде в этом месте были найдены тела 11 погибших.

Лодки с нелегальными мигрантами попадают в греческие воды с находящегося поблизости побережья Турции.

В связи с новой трагедией министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис заявил в пятницу вечером, что в последние дни активизировалась преступная деятельность торговцев людьми, которым безразлична человеческая жизнь. "Они сажают десятки измученных людей без спасательных жилетов на лодки, не отвечающие даже элементарным стандартам безопасности. Береговая охрана Греции с помощью ВВС, ВМФ, а также частных лиц за последние три дня спасла более 160 человек. Я выражаю глубочайшее сожаление по поводу тех, кто погиб, жертв безжалостных убийц, которым позволяют бесконтрольно действовать в Турции. Греция продолжит спасать жизни, которые подвергаются опасности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Всего в 2021 году проведено более 1 450 поисково-спасательных операций и спасены более 29 000 человек", - сказал Плакиотакис.