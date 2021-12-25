Власти Бурятии сняли режим ЧС регионального уровня, введенный из-за аварии на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Бурятия сняли режим ЧС регионального уровня, который был введен в четверг из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе республики.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевели на режим ЧС муниципального значения. Вопрос рассмотрен на заседании правительственной комиссии Республики Бурятия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 утра (03:00 мск) в работе находятся пять котлов: №1, №2, №5, №8 и №9. "Котел №8 подключили сегодня ночью. Дополнительный пар подали на подогреватели, и на утро температура по первой теплотрассе составляет 97,86 градуса, по второй, третьей и четвертой - 97,16 градуса, по пятой теплотрассе - 95,05 градуса. То есть режим стабилизирован", - сообщили в оперативном штабе.

Подключение котла №6 планируется в ночь с субботы на воскресенье. "По ТЭЦ-1 график подготовим. Когда котел №6 начнем топить, начнем уже подключать по зоне ТЭЦ-1 сегодня, в ночь с субботы на воскресенье", - сообщил генеральный директор ПАО "ТГК-14" Алексей Лизунов. Он добавил, что работа ведется в круглосуточном режиме.

Температура воздуха в Улан-Удэ в настоящее время составляет минус 32 градуса. До конца недели сохранится морозная погода.