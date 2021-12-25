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В Хабаровском крае экс-сотрудника МВД обвинили в коррупции и разглашении гостайны

Фигуранту уголовного дела грозит срок до восьми лет лишения свободы

ТАСС, 25 декабря. Бывший оперуполномоченный в Хабаровском крае предстанет перед судом за получение взятки и разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемый получил взятку в размере 100 тысяч рублей от руководителя службы безопасности одного из предприятий Хабаровского края за разглашение сведений о проведении оперативно-разыскных мероприятий и иной служебной информации по уголовному делу о хищении имущества этого общества.

"Исполняющий обязанности прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМВД России по Вяземскому району. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 283, ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Получение взятки", "Разглашение государственной тайны" и "Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

За совершенные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Поскольку взяткодатель действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, уголовное преследование в отношении него прекращено.

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