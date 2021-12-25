Более 1,7 тыс. жителей поселка в Хабаровском крае остались без холодной воды

ТАСС, 25 декабря. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с отключением холодного водоснабжения у 1 737 жителей поселка Таежный в результате порыва на трубопроводе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В 25 декабря в Комсомольске-на-Амуре произошел порыв на трубопроводе, в результате которого без холодного водоснабжения остались 23 многоквартирных дома с населением 1 737 человек в поселке Таежный. Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан", - говорится в сообщении.

В настоящее время МУП "Горводоканал" ведет ремонтные работы по восстановлению подачи холодного водоснабжения.

Таежный - поселок, входящий в состав Анастасьевского сельского поселения Хабаровского района. В нем проживает около 3,5 тыс. человек.