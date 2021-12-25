Доказательства соучастия экс-сотрудников ИВС в побеге в Истре не получены

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Доказательства умышленного соучастия экс-сотрудников, обвиняемых в причастности к побегу из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, по итогам расследования не получены. Об этом заявил руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Александр Стариков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, [нет], мы таких доказательств не получили", - сказал он.

Стариков отметил, что у ведомства достаточно доказательств халатного отношения экс-сотрудников ИВС к исполняемым обязанностям. "Насколько мне уже докладывали, там уже приняты какие-то меры к тому, чтобы ситуация, связанная и с нагрузкой, и техническими какими-то моментами, которые могли бы предотвращать все вот эти явления, поменялась", - добавил он.

Ранее Истринский суд в Подмосковье получил материалы дела о побеге из ИВС в Истре, в связи с которым обвинения предъявлены трем экс-полицейским. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия").

О побеге

В ночь на 6 августа 2021 года обвиняемый в убийстве Александр Мавриди и четыре уроженца Молдавии (Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря) сбежали из истринского ИВС. Все они позже были задержаны, Мавриди признал вину в побеге.

После инцидента были возбуждены два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. Два сотрудника ИВС арестованы. Также был задержан врио начальника истринского ИВС Андрей Старшинов, ему суд назначил запрет вечерних прогулок, общения со свидетелями и переезды.