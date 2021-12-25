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Посетителей ТЦ в Иркутске эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации в кафе

Подгорание еды произошло на четвертом этаже комплекса в одном из кафе быстрого питания

ТАСС, 25 декабря. Порядка 100 посетителей торгового центра "Карамель" в Иркутске были эвакуированы из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в торговом центре "Карамель" на улице Партизанской, 36. Подразделения иркутского гарнизона были направлены по повышенному номеру. На момент прибытия огнеборцев эвакуированы около 100 посетителей", - сообщил представитель МЧС.

По оперативным данным ведомства, на четвертом этаже комплекса в одном из кафе быстрого питания при приготовлении еды произошло подгорание, дым от которого попал на датчики сигнализации. Сотрудники МЧС проводят проверку по факту случившегося.

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