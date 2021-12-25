В ДТП с микроавтобусом в Калуге погиб один человек

ТАСС, 25 декабря. Один человек пострадал и один погиб при столкновении четырех машин, в том числе микроавтобуса, в субботу утром в Калуге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Предварительно, в результате ДТП один человек погиб, гражданин 1990 года рождения, и один гражданин 1967 года рождения пострадал", - сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области, сообщение о ДТП поступило в субботу в 07:00. Столкнулись автомобили Lada XRAY, Renault Duster, Volkswagen Transporter и "Лада 2114". К ликвидации ДТП привлекались девять человек и три единицы техники.

Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по региону, по предварительным данным, сначала столкнулись автомобили "Лада 2114" и Volkswagen Transporter, ДТП с двумя другими транспортными средствами произошло позже при объезде. "В результате ДТП погиб водитель "Лада 2114" и пострадал водитель Volkswagen Transporter", - добавили в сообщении.