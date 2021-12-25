{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Главу Испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержали за взятку

Размер взятки составил 450 тыс. рублей
© AP Photo/Ivan Sekretarev, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Начальник испытательной пожарной лаборатории Подмосковья Сергей Щекин задержан за получение взятки в размере 450 тыс. рублей от коммерсанта. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, вместе с ним задержан и предприниматель.

"Следователем второго управления ГСУ СК России по Московской области по материалам, поступившим из Управления "М" ФСБ России по Московской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы" Испытательная пожарная лаборатория" по Московской области, а также в отношении представителя коммерческой организации. В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки и даче взятки. В настоящее время подозреваемые задержаны", - сообщила Врадий.

По данным следствия, начальник пожарной лаборатории получил от представителя организации взятку в размере 450 тыс. рублей за положительное заключение по проверке. С задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги
Россия
Прокуратура проверит законность работы общепита в Смоленском госуниверситете спорта
Ректор вуза подозревается в хищении денежных средств
Читать полностью