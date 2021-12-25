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Вылет рейса Utair из Тюмени в Ереван задержан на 10 часов из-за неисправности самолета

Осуществить рейс планируют при помощи другого лайнера

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван задержан на 10 часов из-за неисправности самолета. Забрать пассажиров и доставить в пункт назначения должен другой лайнер, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Рощино (Тюмень).

"Самолет неисправен. Ожидается другой самолет для вывоза пассажиров в Ереван", - сказал собеседник агентства.

По данным на сайте аэропорта Рощино, вылет рейса по расписанию должен был состояться 25 декабря в 07:20 (05:20 мск), он задержан до 17:00 (15:00 мск).

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