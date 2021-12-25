Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на автодороге Котельниково - Песчанокопское в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, еще пятеро, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы. Об этом сообщили в субботу журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 23:00 в пятницу на 186-м км автодороги Котельниково - Песчанокопское в Сальском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21214, двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге BMW X5 и столкнулся с ним. После удара ВАЗ съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП погибли два человека, получили телесные повреждения пять человек, в том числе три несовершеннолетних ребенка", - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.