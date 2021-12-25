В ДТП в Саратовской области погиб ребенок

ТАСС, 25 декабря. Автомобили ВАЗ-2114 и Geely столкнулись утром в субботу в Лысогорском районе Саратовской области. В результате аварии погиб ребенок, еще три человека доставлены в больницу, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 10:15 (09:15 мск) на 679-м км автодороги на подъезде к Саратову.

"В результате ДТП скончался ребенок, водитель и пассажирка ВАЗ-2114 и водитель Geely доставлены в медицинское учреждение", - отметили в ведомстве.

Днем в субботу в Саратовской области идет снег, местами метель, на дорогах снежные заносы.