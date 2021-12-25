{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пьяный мужчина напал с ножом на охранника травмпункта в больнице Домодедова

Сотрудницу частной охранной организации госпитализировали

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии опьянения ранил ножом сотрудницу частной охранной организации в травмпункте в подмосковном Домодедове, пострадавшая госпитализирована. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что в травмпункте на улице Пирогова мужчина ударил ножом сотрудницу частной охранной организации. По указанному адресу незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали и доставили в отдел полиции жителя Москвы 1968 года рождения, подозреваемого в совершении противоправного деяния, с внешними признаками алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе.

В результате произошедшего женщина госпитализирована. Полицейские проводят проверку, все обстоятельства выясняются.

Теги
Россия
Избившего PR-директора ФК "Спартак" приговорили к 2,5 года условно
Жафара Боровкова признали виновным по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью и по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести
Читать полностью