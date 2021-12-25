{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Избившего PR-директора ФК "Спартак" приговорили к 2,5 года условно

Жафара Боровкова признали виновным по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью и по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Перовский суд Москвы приговорил Жафара Боровкова, который напал на PR-директора московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова, к двум с половиной годам колонии условно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил признать Боровкова Ж. А. виновным по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью и по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Боровкову наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в течение двух лет", - сказали в суде.

В ночь на 10 мая на Новокосинской улице около одного из кафе произошло нападение на PR-директора "Спартака" Антона Фетисова. По предварительной информации, сотрудник футбольного клуба увидел, как избивают его знакомого и вступился за него, в результате чего получил серьезные травмы. По подозрению в причастности к избиению Фетисова был задержан Боровков.

Теги
Россия
На участке федеральной трассы "Дон" ограничили движение из-за ДТП с большегрузом
Один человек пострадал
Читать полностью