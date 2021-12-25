Два человека погибли при лобовом столкновении легковушки и грузовика в Подмосковье

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Легковая машина и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 269-м км трассы А-108 МБК произошло встречное столкновение легковушки "Рено" и грузовика. В результате ДТП погиб водитель и пассажир легковушки", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося уточняются.

В пятницу в ГУ МЧС России по Московской области предупредили о метели, которая может продлиться всю субботу.