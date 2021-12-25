Сотрудника Северо-Западного таможенного управления задержали за взятку в 1,68 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудник одного из подразделений Северо-Западного таможенного управления задержан в Санкт-Петербурге за получение взятки в размере 1,68 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). "24.12.2021 года в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России, УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Службы противодействия коррупции Северо-Западного таможенного управления на территории Санкт-Петербурга задержан сотрудник одного из подразделений Северо-Западного таможенного управления, который изобличен в том, что он получил от генерального директора коммерческой фирмы взятку в виде денежных средств в сумме 1 680 000 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый получил взятку за обеспечение победы фирмы в конкурсе на право заключения госконтрактов и приемки работ должностными лицами Северо-Западного таможенного управления. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.