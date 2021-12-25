На участке федеральной трассы "Дон" ограничили движение из-за ДТП с большегрузом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения ввели на участке федеральной трассы М-4 "Дон" из-за ДТП с большегрузом. Пострадал один человек. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"На 862-м км автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля МАН 1989 года рождения наехал на центральное металлическое ограждение. Мужчина при этом выпал из кабины, в тяжелом состоянии его доставили в медицинское учреждение. <...> Движение транспорта осуществляется по одной полосе", - сказали в отделе пропаганды.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливается все обстоятельства происшествия, добавили в пресс-службе ведомства.