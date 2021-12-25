Пожар произошел еще в одном гипермаркете "Лента" в Томске

ТАСС, 25 декабря. Пожар возник в гипермаркете "Лента" на улице Пушкина в Томске, из здания были эвакуированы около 650 человек. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Возгорание произошло в отделе по продаже пиротехнических изделий. Предварительная площадь пожара 20 квадратных метров. В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала", - сообщили в ведомстве.

Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Это уже второй пожар на этой неделе в гипермаркетах сети в Томске. 21 декабря пожар возник в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента" на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Огонь охватил площадь в 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 3 500 кв. метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя 11 часов. Ущерб составил не менее 2 млрд рублей. По подозрению в поджоге был задержан, а затем арестован работник одной из подрядных организаций.