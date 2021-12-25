В ДТП на федеральной территории "Сириус" пострадали четыре девушки

СИРИУС /Федеральная территория/, 25 декабря. /ТАСС/. Группа девушек-велосипедисток пострадала в результате ДТП на федеральной территории "Сириус". Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе отдела МВД России по федеральной территории.

ДТП произошло в районе улицы Триумфальной. "По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля LADA Priora врезался в автомобиль Fiat Ducato, сопровождавший группу девушек-велосипедисток. После столкновения с микроавтобусом водитель LADA наехал на четырех велосипедисток в возрасте от 16 до 24 лет. Девушки доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.