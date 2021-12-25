Двоих совершивших побег из волгоградской колонии осужденных задержали в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Двое заключенных, сбежавших из исправительного учреждения в Волгоградской области, задержаны в субботу в Ростовской области, сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

"25 декабря около 8 утра на 167 км автодороги "Котельниково - Песчанокопское" сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Renault под управлением водителя 1993 года рождения. В салоне также находилось двое пассажиров - 2002 и 1998 годов рождения. При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции совместно с представителями ФСИН доставили осужденных в отдел полиции ОМВД России по Сальскому району, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что из колонии-поселения №3 в Волгоградской области сбежали Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корней 2002 года рождения. Вязовиков был осужден в Краснодаре в октябре 2020 года за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Корней осужден в июне 2021 года в Армавире за кражу и приговорен к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По факту побега возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ.