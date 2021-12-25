В ДТП с участием двух автобусов в Тюмени, предварительно, пострадали три человека

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух автобусов произошло на участке автодороги Курган - Тюмень в районе остановочного комплекса у областной клинической больницы. По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

"Сегодня в полдень на 194-м км автодороги Курган - Тюмень в районе остановочного комплекса у областной клинической больницы столкнулись два автобуса МАЗ 63-го и 115-го маршрутов. По предварительным данным, водитель одного из них не выдержал безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по предварительной информации, в результате ДТП пострадали три пассажирки 48, 68 и 83 лет. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.