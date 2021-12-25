При столкновении 20 машин во Владимирской области из-за непогоды пострадали два человека

ТАСС, 25 декабря.Около 20 автомобилей столкнулись в субботу на участке автодороги М-7 "Волга" во Владимирской области из-за непогоды. В результате пострадали два человека. Движение затруднено. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления МВД России по региону.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в субботу около 11:00 на 240-м км автодороги М-7 "Волга" в Ковровском районе. "По предварительной информации, на федеральной трассе в результате неблагоприятных погодных условий столкнулись около двадцати автомашин, перекрыв движение. <…> По состоянию на 13:30 установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана помощь на месте. "В настоящее время затруднено движение в сторону Нижнего Новгорода, движение осуществляется по одной полосе. Устанавливаются обстоятельства ДТП", - добавили в сообщении.