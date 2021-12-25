Прокуратура начала проверку после пожара в гипермаркете в Томске

ТАСС, 25 декабря. Прокуратура проверит обеспечение пожарной безопасности после пожара в гипермаркете "Лента" на улице Пушкина в Томске. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В субботу в отделе пиротехнических изделий гипермаркета произошло возгорание. По уточненным данным МЧС, его площадь составила 2 кв. метра. Из гипермаркета было эвакуировано около 650 человек.

"В настоящее время прокуратура Октябрьского района Томска приступила к проведению проверки, в ходе которой будет дана оценка достаточности мер, принятых руководством торговой организации, по обеспечению пожарной безопасности здания. На контроль прокуратуры поставлено проведение процессуальной проверки по факту возгорания", - говорится в сообщении.

Также совместно со специалистами МЧС организована проверка требований пожарной безопасности, в том числе при реализации пиротехнических изделий, в иных торговых центрах региона.

Это уже второй пожар на этой неделе в гипермаркетах сети в Томске. 21 декабря пожар возник в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента" на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Огонь охватил площадь в 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 3 500 кв. метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя 11 часов. Ущерб составил не менее 2 млрд рублей. По подозрению в поджоге был задержан, а затем арестован работник одной из подрядных организаций.