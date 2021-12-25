Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек в массовом ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек, включая ребенка, в массовом ДТП в Новоаннинском районе Волгоградской области. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

"Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), по факту ДТП в Новоаннинском районе Волгоградской области, в результате которого погибла 39-летняя женщина и ее 12-летняя дочь", - сказала она.

На место происшествия выезжал прокурор Новоаннинского района Волгоградской области Руслан Мусин, добавила Черединина.

В субботу на федеральной трассе Р-22 "Каспий" столкнулись пять автомобилей. Водитель автомашины Infiniti, житель Ярославля, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем МАН, после чего произошло столкновение с автомобилями Toyota Camry, Volkswagen Polo и LADA Priora. В результате погибли пассажиры Infiniti, жительницы Ярославля - 39-летняя женщина и ее дочь. Водитель Infiniti, отец и муж погибших, госпитализирован.

На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, массовому ДТП способствовали сложные погодные условия, на участке федеральной автодороги Р-22 "Каспий" от Михайловского района в московском направлении сейчас видимость из-за метели не превышает 15 м.